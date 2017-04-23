Бойовики сьогодні 18 разів обстріляли позиції сил АТО: один військовий загинув, двоє поранені

З початку доби окупанти 18 разів обстріляли позиції Збройних сил України, один військовослужбовець загинув, ще двоє отримали поранення.

Про це повідомляється у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 18.00.

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«На Донецькому напрямку позиції у районі Троїцького ворог обстріляв з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, автоматичних гранатометів та кулеметів великого калібру. По опорних пунктах поруч Авдіївки ворог вів вогонь зі 120-міліметрових мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. З мінометів калібру 82 мм противник гатив по позиціях поблизу Луганського. Захисників Невельського та Троїцького ворог обстріляв з мінометів різних систем та великокаліберних кулеметів, а оборонців Пісків та шахти «Бутівка» – з гранатометів та стрілецької зброї. По позиціях поруч Зайцевого противник вів вогонь зі стрілецької зброї. У районі Авдіївки діяли ворожі снайпери», - повідомили у прес-центрі.

На Приморському напрямку по оборонцях Водяного, Гнутового та Павлополя противник вів вогонь зі стрілецької зброї. У районі Водяного активізувалися ворожі снайпери.

На Луганському напрямку з 82-міліметрових мінометів та кулеметів великого калібру окупанти обстріляли опорні пункти українських бійців біля Новозванівки. По позиціях поблизу населеного пункту Новоолександрівка ворог вів вогонь з озброєння БТР та гранатометів.