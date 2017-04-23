Доба в АТО: один військовий загинув, найгарячіше - навколо Донецька

Ситуація в районі АТО залишається напруженою, але контрольованою Збройними силами України. Про це йдеться у зведенні штабу АТО станом на шосту ранку неділі, 23 квітня, оприлюдненому на сторінці у Facebook.

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У штабі відзначили, що найбільшу кількість збройних провокацій ворога було зафіксовано на Донецькому напрямку.

"З мінометів калібру 82-мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів противник відкривав вогонь по опорних пунктах поблизу Авдіївки, шахти "Бутівка", Верхньоторецького та Луганського. По захисниках Зайцевого, Пісків та Кам’янки гатив з гранатометів та кулеметів великих калібрів. Озброєння БМП застосовував в районі населених пунктів Луганське та Зайцеве. Поблизу шахти "Бутівка" діяли ворожі снайпери", - йдеться у повідомленні.

На Приморському напрямку вогнем мінометів калібру 82-мм противник накривав оборонців Широкиного та Мар'їнки.

"З озброєння БМП, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів ворог гатив по морських піхотинцях під Водяним. Кулемети великих калібрів застосував у районі Лебединського, а поблизу Тарамчука та Гнутового – стрілецьку зброю", - повідомили у штабі.

За даними прес-центру, на Луганському напрямку з великокаліберних кулеметів, мінометів калібрів 120-мм та 82-мм противник вів вогонь по позиціях поруч Катеринівки. Зі стрілецької зброї бив по опорних пунктах наших військ поблизу Станиці Луганської та Валуйського.

"За минулу добу підрозділи російсько-окупаційних військ здійснили 46 обстрілів позицій українських захисників. Один військовослужбовець Збройних сил України загинув, ще троє отримали поранення", - підсумували у штабі.