Голова МЗС Німеччини закликав негайно припинити насильство на Донбасі

Міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель висловив співчуття сім'ям постраждалих внаслідок підриву на міні спостерігачів місії ОБСЄ і закликав негайно припинити насильство на Донбасі.

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Про це йдеться в заяві Габріеля, оприлюдненій на сайті МЗС ФРН.

Також він побажав пораненим якнайшвидшого одужання і висловив солідарність із головою Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Ертурулом Апаканом та іншими співробітниками місії.

Габріель зазначив, що діяльність СММ ОБСЄ запобігла більш серйозній військовій ескалації на Донбасі.

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Він закликав до «негайного припинення насильства й необґрунтованих звинувачень, особливо з боку сепаратистів» на Сході України.

«В інтересах усіх сторін, особливо сторін конфлікту на лінії зіткнення, що спостерігачі ОБСЄ зможуть виконувати свою важливу, незамінну й водночас складну та небезпечну роботу», - підкреслив Габріель.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 23 квітня, автомобіль патруля місії ОБСЄ підірвався на міні в Луганській області. Це сталося в районі села Пришиб, яке перебуває під контролем бойовиків "ЛНР".

Загинув один спостерігач місії ОБСЄ , ще двоє зазнали поранень, одна з яких – громадянка ФРН.