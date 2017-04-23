Голова МЗС Німеччини закликав негайно припинити насильство на Донбасі
Габріель зазначив, що діяльність СММ ОБСЄ запобігла серйознішій військовій ескалації на Донбасі.
Міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель висловив співчуття сім'ям постраждалих внаслідок підриву на міні спостерігачів місії ОБСЄ і закликав негайно припинити насильство на Донбасі.
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Про це йдеться в заяві Габріеля, оприлюдненій на сайті МЗС ФРН.
Також він побажав пораненим якнайшвидшого одужання і висловив солідарність із головою Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Ертурулом Апаканом та іншими співробітниками місії.
Габріель зазначив, що діяльність СММ ОБСЄ запобігла більш серйозній військовій ескалації на Донбасі.
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Він закликав до «негайного припинення насильства й необґрунтованих звинувачень, особливо з боку сепаратистів» на Сході України.
«В інтересах усіх сторін, особливо сторін конфлікту на лінії зіткнення, що спостерігачі ОБСЄ зможуть виконувати свою важливу, незамінну й водночас складну та небезпечну роботу», - підкреслив Габріель.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 23 квітня, автомобіль патруля місії ОБСЄ підірвався на міні в Луганській області. Це сталося в районі села Пришиб, яке перебуває під контролем бойовиків "ЛНР".
Загинув один спостерігач місії ОБСЄ , ще двоє зазнали поранень, одна з яких – громадянка ФРН.