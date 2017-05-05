СБУ отримала доступ до телефонних розмов ватажка "ДНР"

Суд надав Службі безпеки України доступ до інформації про телефонні розмови ватажка терористичної організації "ДНР" Олександра Захарченка. Про це йдеться в ухвалі Шевченківського районного суд м. Києва від 21 квітня, розміщеній у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Як наголошується в тексті, 31 липня 2014 року було складено та, у відповідності до вимог ст.ст. 111, 112, 278 КПК України, Захарченку було повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 258-3 КК України.

Того ж дня, у зв'язку з тим, що проведеними слідчими (розшуковими) діями встановити фактичне місцеперебування підозрюваного було неможливо, його було оголошено в розшук.

1 серпня 2014 року Шевченківським районним судом Києва було винесено ухвалу про надання дозволу на затримання Захарченка з метою його приводу до суду для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Зазначається, що у період з 2014 по даний час підозрюваний користується мобільним телефоном, номер якого відомий слідству.

Згідно з текстом, "враховуючи, що в ПрАТ "МТС Україна" міститься інформація про абонента з номером телефону..., яка має істотне значення для встановлення істини у справі та з огляду на те, що вона буде використана для встановлення інших співучасників злочину, підтвердження їх спільного умислу та причетності до діяльності терористичної організації "Донецька народна республіка", а також зважаючи на те, що отримати вказану інформацію в інший спосіб неможливо, слідчий просить тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в ПрАТ "МТС Україна".

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Так, суд ухвалив задовольнити відповідне клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБУ підполковника юстиції Ігоря Рекмета.

Слідчому і групі слідчих у цьому кримінальному провадженні передбачається надати "тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їхню адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання; вхідних, вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону; щодо належності номеру конкретній особі (у випадку, якщо абонент є контрактним) по номеру телефону... з 01.03.2014 року по 30.03.2017 року, які знаходяться у оператора телекомунікації: ПрАТ "МТС Україна" розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15".

Зауважується, що строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її винесення.