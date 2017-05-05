СБУ отримала доступ до телефонних розмов ватажка "ДНР"
Захарченко користується мобільним телефоном, номер якого відомий слідству.
Суд надав Службі безпеки України доступ до інформації про телефонні розмови ватажка терористичної організації "ДНР" Олександра Захарченка. Про це йдеться в ухвалі Шевченківського районного суд м. Києва від 21 квітня, розміщеній у Єдиному державному реєстрі судових рішень.
Як наголошується в тексті, 31 липня 2014 року було складено та, у відповідності до вимог ст.ст. 111, 112, 278 КПК України, Захарченку було повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 258-3 КК України.
Того ж дня, у зв'язку з тим, що проведеними слідчими (розшуковими) діями встановити фактичне місцеперебування підозрюваного було неможливо, його було оголошено в розшук.
1 серпня 2014 року Шевченківським районним судом Києва було винесено ухвалу про надання дозволу на затримання Захарченка з метою його приводу до суду для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Зазначається, що у період з 2014 по даний час підозрюваний користується мобільним телефоном, номер якого відомий слідству.
Згідно з текстом, "враховуючи, що в ПрАТ "МТС Україна" міститься інформація про абонента з номером телефону..., яка має істотне значення для встановлення істини у справі та з огляду на те, що вона буде використана для встановлення інших співучасників злочину, підтвердження їх спільного умислу та причетності до діяльності терористичної організації "Донецька народна республіка", а також зважаючи на те, що отримати вказану інформацію в інший спосіб неможливо, слідчий просить тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в ПрАТ "МТС Україна".
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Так, суд ухвалив задовольнити відповідне клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБУ підполковника юстиції Ігоря Рекмета.
Слідчому і групі слідчих у цьому кримінальному провадженні передбачається надати "тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їхню адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання; вхідних, вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону; щодо належності номеру конкретній особі (у випадку, якщо абонент є контрактним) по номеру телефону... з 01.03.2014 року по 30.03.2017 року, які знаходяться у оператора телекомунікації: ПрАТ "МТС Україна" розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15".
Зауважується, що строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її винесення.