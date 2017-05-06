У Зайцевому внаслідок обстрілів бойовиків поранено мирного жителя

Внаслідок обстрілу з боку бойовиків в смт Зайцеве Донецької області дістав поранення 55-річний місцевий житель.

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Про це повідомляється на сторінці Головного управління Національної поліції в Донецькій області у Facebook.

Сьогодні вдень до поліції надійшло повідомлення від лікарів, що під час обстрілу постраждав мирний житель.

Правоохоронці встановили, що вчора, 5 травня, о 22.00 чоловік, перебуваючи вдома, дістав поранення у лопатку. Потім він вийшов на подвір’я, де отримав друге осколкове поранення в груди. Постраждалий самостійно дістався лікарні, де медики надали йому допомогу.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 258 «Терористичний акт» Кримінального кодексу України.