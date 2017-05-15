У США відреагували на жорстокий обстріл бойовиками Авдіївки

Посольство США в Україні висловило співчуття жертвам російської агресії внаслідок нещодавнього обстрілу проросійськими бойовиками Авдіївки та закликали припинити війну на Донбасі. Про це повідомляє прес-служба посольства у Twitter.

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"Наші думки - з жителями Авдіївки, останніми жертвами та двома дітьми, які втратили всю сім’ю через російську агресію у східній Україні. Війна має зупинитися", - йдеться у повідомленні.

Наші думки з жителями #Авдіївки, ост жертвами та 2 дітьми, які втратили всю сім’ю через рос агресію у східній Україні. Війна має зупинитися — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 15 мая 2017 г.

Як повідомляв УНІАН, 13 травня, близько 19.00 під час артилерійського обстрілу російсько-окупаційними військами житлових кварталів Авдіївки четверо цивільних місцевих мешканців загинули та один отримав тяжке поранення.