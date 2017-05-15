Бойовики переганяють військову техніку за двома напрямками і перекидають боєприпаси до Донецька - ІС

За даними групи "Інформаційний спротив", підтримувані Росією бойовики переганяють техніку за двома напрямками і інтенсивно перекидають до Донецька мінометні та артилерійські боєприпаси.

Про це повідомляється на сайті групи ІС.

«Звертає на себе увагу активний рух транспорту окупантів за двома напрямками: Шахтарськ - Харцизьк та через Старобешеве», - йдеться в повідомленні.

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За даними ІС, протягом 3-х діб кілька колон техніки пройшли через Шахтарськ, в тому числі 2 одиниці 152-міліметрових САУ 2С3 «Акація», не менше 20 вантажівок, в основному армійські «Урали». Південніше Старобешевого пройшла збірна колона з 3-х бронетранспортерів і 4-х «КамАЗів» у напрямку на південь і 2 «Урали» у бік Стили.

«Зафіксовано інтенсивне перекидання мінометних і артилерійських боєприпасів з базового складу в н.п. Амвросіївка в напрямку Донецька (по 5-6 од. вантажного транспорту на добу)», - додали в ІС.