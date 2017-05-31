ФСБ заманює бойовиків "ЛНР" на війну в Сирії високою зарплатою – ІС

Агенти ФСБ РФ на Донбасі продовжують вести активну роботу із залучення бойовиків «ЛНР» з числа місцевих жителів до участі у військовому конфлікті на території Сирії.

Про це на своїй сторінці у Facebook пише народний депутат, керівник групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук.

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Зокрема, за його словами, «представники ГО «Союз добровольців Донбасу» і «Союз козаків - воїнів Росії і Зарубіжжя» проводять відповідну агітацію серед членів «козацьких формувань» в «ЛНР», пропонуючи високу оплату (близько 300 тис. рублів) за участь у бойових діях у Сирії».