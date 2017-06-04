Завтра Авдіївка може залишитись без води – МТОТ

Завтра Авдіївка може залишитись без води.

Як повідомляє Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України (МТОТ), через обстріли було ушкоджено трубопровод та лінію електропередач, що призвело до зупинки Донецької фільтрувальної станції. Внаслідок цього Авдіївка залишилась без водопостачання.

«Наразі резервуар з водою для потреб міста фактично вичерпаний, поки що відсутня можливість його наповнити. Таким чином, 5 червня Авдіївка може залишитись без води», - сказано у повідомленні.

При цьому у міністерстві запевнили, що в координації з іншими відомствами та гуманітарними організаціями працює над забезпеченням жителів міста питною водою.

Читайте такожНа окупованій території під час спроби запуску Донецької фільтрувальної станції виявлено прорив ЛЕП

Співробітники Держслужби з надзвичайних ситуацій наразі розвозять воду вулицями міста.

Нагадується, що робота фільтрувальної станції була припинена 1 червня. Причина – пошкодження трубопроводу внаслідок обстрілу біля села Яковлівка неподалік Донецька. Згодом ремонтна бригада провела зварювальні роботи, і трубопровід було запущено.

Проте 2 червня була пошкоджена лінія електропередач, внаслідок чого фільтрувальна станція була знеструмлена. 3 червня представники енергетичної компанії оглянули лінію та виявили пошкодження.

Проте наразі немає можливості провести ремонтні роботи, оскільки працювати у даному районі неможливо без попереднього узгодження з російською стороною. Станом на 11.00 відповідна заявка не була узгоджена російською стороною у Спільному центрі з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.