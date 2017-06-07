У "ДНР" виключили українську мову зі шкіл: заявили про повний перехід на російську
13:06, 07 червня 2017Війна
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Терористи "ДНР" за три роки витіснили українську мову зі шкіл.
Захарченко похвалився переходом шкіл "ДНР" на російську мову / фото сайт бойовиків
У "ДНР" заявили про повний перехід з української на російську мову навчання в освітніх установах. Про це повідомив лідер самопроголошеної "республіки" Олександр Захарченко, передає один з ресурсів бойовиків.
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"За три навчальних роки в загальноосвітніх організаціях "ДНР" поетапно відбувся перехід на російську мову навчання", — сказав він.
Захарченко стверджує, що процес почався у 2014 році. Тоді, за його словами, російською навчалися 50% учнів, у 2015 – 88%. Тепер же, запевняє ватажок "ДНР", ця цифра сягнула 100%.
Раніше в "ДНР" заявляли, що українська мова стане факультативною в школах самопроголошеної "республіки".
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