У "ДНР" виключили українську мову зі шкіл: заявили про повний перехід на російську

13:06, 07 червня 2017
Війна
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Терористи "ДНР" за три роки витіснили українську мову зі шкіл.

Захарченко похвалився переходом шкіл

У "ДНР" заявили про повний перехід з української на російську мову навчання в освітніх установах. Про це повідомив лідер самопроголошеної "республіки" Олександр Захарченко, передає один з ресурсів бойовиків.

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"За три навчальних роки в загальноосвітніх організаціях "ДНР" поетапно відбувся перехід на російську мову навчання", — сказав він.

Захарченко стверджує, що процес почався у 2014 році. Тоді, за його словами, російською навчалися 50% учнів, у 2015 – 88%. Тепер же, запевняє ватажок "ДНР", ця цифра сягнула 100%.

Раніше в "ДНР" заявляли, що українська мова стане факультативною в школах самопроголошеної "республіки".

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Теги: #школи ДНР#навчання у школах ДНР