У школах "ДНР" хочуть зробити українську мову факультативною

Про це заявив представник "ДНР" на переговорах тристоронньої контактної групи в Мінську Денис Пушилін, передає "Русская служба новостей".

"В обов'язковому порядку російська мова. Українська мова ще вивчається. У майбутньому ми плануємо зробити її факультативною, щоб вона вивчалася, як і інші мови", - розповів Пушилін.

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Також він зазначив, що в "ДНР" відроджують дитячі організації за моделлю радянської піонерії.

Раніше місія ОБСЄ з оцінки стану справ з дотриманням прав людини (HRAM) заявила, що на півострові після його окупації Росією відбувається постійне скорочення обсягів вивчення української мови.