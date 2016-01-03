У школах "ДНР" хочуть зробити українську мову факультативною
Українська мова стане факультативною у школах самопроголошеної "ДНР".
Про це заявив представник "ДНР" на переговорах тристоронньої контактної групи в Мінську Денис Пушилін, передає "Русская служба новостей".
"В обов'язковому порядку російська мова. Українська мова ще вивчається. У майбутньому ми плануємо зробити її факультативною, щоб вона вивчалася, як і інші мови", - розповів Пушилін.
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Також він зазначив, що в "ДНР" відроджують дитячі організації за моделлю радянської піонерії.
Раніше місія ОБСЄ з оцінки стану справ з дотриманням прав людини (HRAM) заявила, що на півострові після його окупації Росією відбувається постійне скорочення обсягів вивчення української мови.