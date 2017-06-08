Бойовики на Донбасі припинили обстріли насосної станції, але працівники бояться повертатися на роботу
Тепер станція може відновити роботу, але її працівники катигорично відмовляються повертатися на роботу через страх.
Бойовики припинили обстріли насосної станції №1 в Ясинуватському районі Донецької області, але її співробітники відмовляються повертатися на робочі місця, побоюючись відновлення обстрілів, повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.
Читайте такожНа Донбасі після обстрілу евакуюють насосну станцію"Станом на 12:30 ситуація на насосній станції №1 (між с. Василівка і Крута балка) дещо стабілізувалася. Тобто обстріли припинилися. Людей із насосної станції евакуювали", - написав Жебрівський.
За його словами, наразі на станції працюють співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій і сапери.
"Вже відомо про 14 воронок на території станції й до десятка нерозірваних снарядів. Видимих пошкоджень станції поки що – за оперативною інформацією – не виявлено. І, в принципі, станція може працювати. Але немає людей. Люди категорично відмовляються повертатися на свої робочі місця – вони просто бояться", - зазначив голова ВЦА.
Він додав, що на даний час керівництво області працює зі Спільним центром з контролю та координації питань припинення вогню (СЦКК), аби забезпечити тривалий режим тиші і вмовити людей стати до роботи. "Але спеціалісти, які працюють на місці й спілкуються з людьми, жодних гарантій поки що не дають", - написав Жебрівський.