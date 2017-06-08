Бойовики на Донбасі припинили обстріли насосної станції, але працівники бояться повертатися на роботу

Бойовики припинили обстріли насосної станції №1 в Ясинуватському районі Донецької області, але її співробітники відмовляються повертатися на робочі місця, побоюючись відновлення обстрілів, повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

Читайте такожНа Донбасі після обстрілу евакуюють насосну станцію"Станом на 12:30 ситуація на насосній станції №1 (між с. Василівка і Крута балка) дещо стабілізувалася. Тобто обстріли припинилися. Людей із насосної станції евакуювали", - написав Жебрівський.

За його словами, наразі на станції працюють співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій і сапери.

"Вже відомо про 14 воронок на території станції й до десятка нерозірваних снарядів. Видимих пошкоджень станції поки що – за оперативною інформацією – не виявлено. І, в принципі, станція може працювати. Але немає людей. Люди категорично відмовляються повертатися на свої робочі місця – вони просто бояться", - зазначив голова ВЦА.

Він додав, що на даний час керівництво області працює зі Спільним центром з контролю та координації питань припинення вогню (СЦКК), аби забезпечити тривалий режим тиші і вмовити людей стати до роботи. "Але спеціалісти, які працюють на місці й спілкуються з людьми, жодних гарантій поки що не дають", - написав Жебрівський.