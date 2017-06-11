Загострення ситуації в зоні АТО: четверо військових загинуло, семеро поранені

За минулу добу в зоні проведення АТО в результаті мінометних обстрілів бойовиків загинуло четверо українських військовослужбовців, з них троє – внаслідок прямого влучання міни. Також, четверо військових зазнали вогнепальних поранень різного ступеня важкості, ще троє отримали бойові травмування.

Читайте такожВідновлено роботу Південно-Донбаського водоводу - СЦКК

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

«Оперативна обстановка в районі проведення АТО залишається напруженою. Під кінець минулої доби ситуація дещо загострилась на окремих ділянках лінії зіткнення: саме з настанням сутінок противник розпочав активніше використовувати артилерію, зокрема ті її системи, застосування яких суворо заборонене Мінськими угодами. Всього минулої доби НЗФ 73 рази били по позиціях ЗС України», - йдеться у повідомленні штабу.

Як зазначають у штабі АТО, на Приморському напрямку бойовики вчора 29 разів відкривали вогонь.

«Спершу окупанти обстріляли наші опорні пункти на підступах до Красногорівки зі ствольної артилерії калібру 122 мм та зі 120-мм мінометів. Поблизу Чермалика бандити застосували переносні версії реактивних систем залпового вогню. Також наші укріплення в районі Красногорівки, Мар'їнки, Славного, Гнутовго, Талаківки, Водяного, Широкиного та Чермалика неодноразово потрапляли під вогонь противника з гранатометів та стрілецької зброї, час від часу - під обстріли з 82-мм мінометів», - йдеться у повідомленні. В штабі АТО додають, що ввечері найгарячіше було поблизу Павлополя. Там бойовики, використовуючи міномети калібру 82-мм, озброєння БМП, гранатомети різних модифікацій та інше піхотне озброєння, здійснив цілу низку щільних обстрілів укріплень сил АТО.

На Донецькому напрямку бойовики впродовж дня продовжували обстрілювати зі 120-мм й 82-мм мінометів українських військових, котрі тримають оборону у передмісті Авдіївки. Ввечері щільність та інтенсивність вогню там суттєво зросли.

«До опівночі вибухи мін та гранат, які прилітали з боку противника, майже не вщухали. З такого ж озброєння ворожі обстріли були зафіксовані поблизу Верхньоторецького, Кам'янки, Троїцького та Луганського. Менш потужні збройні провокації також були помічені поблизу Зайцевого, Опитного, Невельського та Новгородського, де бандформування неодноразово били по позиціях українських захисників з гранатометів та стрілецької зброї, на окремих ділянках - з 82-мм міномету. Всього на цьому напрямку найманці здійснили 21 обстріл наших позицій», - йдеться у повідомленні.

На Луганському напрямку за світлої пори доби було найспокійніше. Підконтрольні Росії озброєні банди лише декілька разів порушували тишу поблизу Станиці Луганської, Валуйського, Троїцького та Донця, де відкривали вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів різних модифікацій. Також вдень бойовики били з 82-мм мінометів неподалік Кримського. Втім, з настанням сутінок противник різко активізувався, додають у штабі.

«Зокрема, в районі Кримського та Новотошківського НЗФ знову почали інтенсивно обстрілювати наші оборонні укріплення зі 120-мм й 82-мм мінометів, систем ствольної артилерії калібрів 122 й 152 мм, а також наявного у них піхотного озброєння», - зазначають у штабі АТО. Окрім того, мінометні обстріли невисокої інтенсивності були зафіксовані в районі Попасної, Новоолександрівки та Троїцького. Неподалік Новозванівки бойовики вели вогонь з озброєння БМП.