З початку доби бойовики здійснили 31 обстріл, двоє військових поранено – штаб

З початку доби бойовики 31 раз відкривали вогонь по підрозділах Збройних Сил України, двоє військовослужбовців зазнали поранень. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО в Facebook.

Читайте такожУкраїнські військові підвели підсумки бою під Жолобком та показали трофейний прапор бойовиків (відео)

Зазначається, що найбільш активно ворог порушує режим припинення вогню на південній частині фронту.

На приморському напрямку незаконні збройні формування 15 разів відкривали вогонь. Ще до світанку з західної околиці тимчасово окупованого Донецька окупанти двічі обстріляли опорні пункти ЗСУ на підступах до Красногорівки зі ствольної артилерії калібру 122 мм та один раз - зі 120-мм мінометів. Кілька ворожих артилерійських снарядів влучили й в житлові квартали цього населеного пункту. На щастя, минулось без жертв серед місцевого населення та руйнувань.

Також укріплення сил АТО в районі Красногорівки, Мар'їнки, Славного та Чермалика потрапили під ворожий вогонь з мінометів калібру 82 мм. Окрім того, поблизу Чермалика зафіксовано щонайменше 2 факти застосування російськими найманцями переносних версій реактивних систем залпового вогню. А бійців сил АТО, які тримають оборону поблизу Павлополя та Водяного, бандити обстрілювали з гранатометів та стрілецької зброї.

За даними штабу, на донецькому напрямку противник здійснював обстріли невисокої інтенсивності з заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм наших опорних пунктів поблизу Авдіївки та Верхньоторецького. Там же, а також поблизу Луганського, Зайцевого та Кам'янки, бойовики неодноразово били по позиціях українських захисників з гранатометів та стрілецької зброї різного калібру.

"Луганський напрямок. На цій частині фронту нараховано найменше ворожих провокацій. Не використовували там підконтрольні Росії озброєні банди й заборонену артилерію. Проте двічі по обіді бойовики з 82-мм мінометів накривали наші оборонні укріплення неподалік Кримського. Решта порушень зафіксовані в районі Станиці Луганської, Валуйського, Троїцького та Донця, де противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів різних модифікацій", -додали у прес-центрі.