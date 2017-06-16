Полторак нагадав про плани Росії захопити Україну

Росія не відмовляється від планів нападу на Україну, нагадав міністр оборони Степан Полторак.

"Ситуація на фронті свідчить, що агресор - Російська Федерація - не відмовляється від ідеї захопити нашу країну", - сказав він у ході церемонії випуску слухачів Національного університету оборони України ім. І.Черняховського в Києві, передає DT.UA.

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Полторак зазначив, що в цих умовах Україні слід продовжувати реформи сектору оборони і зміцнювати армію.

"Саме від того, наскільки професійно кожен з нас, отримуючи знання, буде діяти на своїх посадах, залежить, як швидко ми проведемо реформу ЗСУ. Ми створили нові органи управління, об'єднаний оперативний штаб, ССО, поліпшили високомобільні війська, поліпшили систему підготовки, змінили систему логістичного забезпечення", - сказав глава Міноборони.

За його словами, лише в 2016 році на озброєння ЗСУ надійшло 2,5 тис. одиниць нової та модернізованої техніки, 15 тис. одиниць техніки було відремонтовано.