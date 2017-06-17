Бойовики розстріляли своїх, щоб не виплачувати їм зарплату

На Донбасі у бойовиків виникли проблеми з грошима для виплати винагороди терористам. Через це у деяких бандугрупуваннях почали виникати бунти.

Під час однієї з таких сутичок так званий командир підрозділу 3 окремої мотострілкової бригади (Горлівка) 1 АК віддав наказ відкрити вогонь по своїм бійцям. Перед тим вони побили так званого офіцера і відмовилися виконувати накази до отримання всієї заборгованості. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони.

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В результаті п'ять бойовиків були вбиті, ще двоє отримали поранення.