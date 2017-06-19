Ар'єв про законопроект щодо реінтеграції Донбасу: містить формат запровадження локальної війни

Законопроект про реінтеграцію Донбасу містить формат впровадження локальної війни. Про це заявив народний депутат від "Блоку Петра Порошенка", голова української делегації в ПАРЄ Володимир Ар'єв, передає 112 Україна.

"Простий принцип полягає в тому, що АТО – це вже формат, який фактично застарів. Це був єдиний можливий формат чинного українського законодавства. Було два варіанти: або боротьба з тероризмом, або оголошення війни з введенням воєнного стану... Ми розуміємо, що зараз ми не будемо переходити до формату повномасштабного воєнного стану... Я буду говорити про те, що це буде формат впровадження локальної війни з можливістю для президента мати підпорядкування всіх силових структур на території Донецької і Луганської областей", - сказав Ар'єв.

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Він додав, що норма про введення воєнного стану ще дискутується.

"Ми розуміємо, що це повинен бути перехідний момент, оскільки нам потрібно діяти більш ефективно, щоб запобігти конфлікту замороженого стану. Оскільки це все зайшло в глухий кут, нам треба звільняти поле для маневру... Зараз ми шукаємо можливість, щоб привести українське законодавство до світових вимог, щоб діяти більш ефективно", - додав нардеп.

Він висловив думку, що депутати, які розуміють, що українські землі треба звільняти, проголосують за цей законопроект.