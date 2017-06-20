Тимчук розповів, чи планують ЗСУ наступ на Донбасі

Україна не потребує наступального летального озброєння, оскільки не планує здійснювати наступальні операції на Донбасі; для виконання поточних завдань оборонного озброєння достатньо "у всіх сенсах". Про це розповів координатор групи "Інформаційний спротив", народний депутат України (фракція "Народний фронт") Дмитро Тимчук, передає "Обозреватель".

Відповідаючи на питання, чи потребує українська армія летального озброєння наступального характеру, нардеп нагадав, що багато видів зброї використовуються як для оборони, так і для наступу – "та ж бронетехніка, ті ж засоби радіотехнічної розвідки".

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Водночас Тимчук запевнив: "Якщо це принципово важливо для Заходу, ми можемо обійтися без наступального озброєння. При тому форматі збройного протистояння, яке ми зараз маємо на Донбасі, нам вистачить оборонного озброєння у всіх сенсах".

Також у нього запитали, чи слід Україні планувати наступальну операцію зі звільнення окупованих територій Донбасу. "Наступальні операції оперативно-тактичного рівня ми проводити не будемо, оскільки це буде явним зривом Мінських домовленостей. Я вже не кажу про стратегічному рівні, яким на Донбасі не пахне", - відповів експерт.

"Якщо ми говоримо про наступальні операції тактичного рівня – коли наші висуваються на нові позиції – то тут йдеться про наступальні операції, як я їх називаю, з примусу російсько-терористичних військ до виконання Мінських домовленостей. Наші війська діють у сірій зоні, а якщо не в сірій зоні, то все одно на територіях, які за "Мінську" повинні контролюватися Україною", - додав нардеп.

"У цих умовах яскраві наступальні сили й засоби на зразок повітряно-десантних військ нам не потрібні – ми не будемо проводити такі масштабні операції", - запевнив Тимчук.