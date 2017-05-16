Бойовики захопили частину "сірої зони" з боку Донецька - штаб АТО

Нещодавно окупанти частково зайняли нові позиції в сірій зоні поблизу населеного пункту Піски, що неподалік тимчасово окупованого українського Донецька. Українські десантники зірвали чергову їхню спробу просунутися вперед. Про це повідомляє штаб АТО на сторінці у Facebook.

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"Бойовики спочатку відкрили вогонь зі всієї стрілецької зброї. Далі почала працювати ворожа артилерія, під прикриттям якої терористи пішли в наступ. Наші десантники були готові до цього і відкрили вогонь у відповідь зі стрілецької зброї та гранатометів. Увійшовши в сіру зону ворожі підрозділи відчули сильний опір і зупинилися - чергова загарбницька атака була припинена", - пояснили у штабі.

Командир підрозділу десантників із позивним "Фанат" розповів, що ворог завжди обстрілював наші позиції, а після "зимової сплячки" ще більше активізувався. Зараз бойовики активно проводять інженерні роботи та облаштовують свої позиції, а три дні тому внаслідок ворожого мінометного обстрілу троє українських десантників зазнали поранень.

"Ми виконуємо Мінські домовленості і першими вогонь ніколи не відкриваємо. Тільки коли є реальна загроза життю наших військовослужбовців, змушені подавляти вогонь ворога. Використовуємо лише дозволений калібр", - каже "Фанат".

За його словами, противник постійно використовує для розвідки безпілотники, а у нічний час пильність десантників перевіряють диверсійно-розвідувальні групи, але крізь їхні лави не так вже і легко просочитися.