У Міноборони розповіли про вчорашнє загострення на Луганському напрямку

Обстановка у зоні проведення антитерористичної операції залишається напруженою, на Луганському напрямку бойовики випустили по позиціях українських бійців понад 200 мін та снарядів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

«Обстановка в районі проведення АТО залишається напруженою. Чергове загострення було зафіксовано вчора на Луганському напрямку, на який, зокрема, припала левова частка випадків порушення перемир’я з боку противника. Саме там бойовики найактивніше використовували важку зброю. Сумарна кількість мін та снарядів, випущена бойовиками у бік українських позицій на Луганському напрямку, перевищила позначку 200», - сказав він.

Читайте такожСили АТО готові до "хлібного перемир’я" на Донбасі, але діятимуть адекватно у разі штурму окупантів - Міноборони

Як повідомляв УНІАН, минулої доби на Донбасі бойовики 48 разів обстріляли позиції Збройних сил України, в тому числі 14 разів - із забороненої Мінськими угодами артилерії.

Загиблих серед українських військових не було, двох поранено.