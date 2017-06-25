ОБСЄ відкрила патрульну базу в Попасній

У Попасній Луганської області ОБСЄ відкрила нову патрульну базу, де розмістять групу спостерігачів. Про це повідомляється на сторінці місії у "Фейсбуці".

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"Нова ППБ дозволить розширити присутність Місії в одному з районів, де відбувається більшість випадків вогневої активності у Луганській області, а також оперативніше реагувати на повідомлення про інциденти". - сказано в повідомленні.

Місія розмістить 8 співробітників, які цілодобово перебуватимуть на новій ППБ. Ротація спостерігачів буде здійснюватися кожні 5 днів.

"Ми відкриваємо передові патрульні бази по обидва боки від лінії зіткнення, щоб забезпечити здійснення нашого моніторингу на основі принципу паритетності. Нова ППБ дозволить нам ефективніше виконувати передбачені нашим мандатом завдання, зокрема доповідати про ситуацію з безпекою. Крім того, це дозволить нам сприяти налагодженню діалогу з місцевими мешканцями і дізнатися більше про те, що їх тривожить", — заявив перший заступник голови місії Александр Хуг.

ОБСЄ зазначає, що шість баз СММ уже працюють у підконтрольних урядові районах, зокрема у Волновасі, Покровську (колишньому Красноармійську) та Світлодарську Донецької області, а також у Новоайдарі, Станиці Луганській і Щасті Луганської області (дві останні були тимчасово переміщені). Крім того, три ППБ місії діють у непідконтрольних урядові районах, а саме у Кадіївці (колишньому Стаханові) Луганської області, а також Горлівці та Дебальцевому Донецької області.