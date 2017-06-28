На Донбасі вибухнула машина СБУ, є загиблий та поранені - ЗМІ (фото)
15:14, 28 червня 2017Війна
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Внаслідок вибуху 1 співробітник загинув, 4 були поранені.
Машина СБУ наїхала на міну / фото СБУ
В Костянтинівському районі Донецької області у вівторок на міні підірвався автомобіль зі співробітниками СБУ. Про це повідомляє "Українська правда".
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За інформацією видання, 1 співробітник загинув, 4 поранені. Серед них працівники Департаменту контррозвідки.
Інформацію про подію "Українській правді" підтвердила речниця СБУ Олена Гітлянська. Справу веде військова прокуратура.
Як повідомляв УНІАН, у вівторок в Києвіпідірвали машину полковника контррозвідки Максима Шаповала, який займався збором доказів російської агресії проти України, він загинув.
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