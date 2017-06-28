На Донбасі вибухнула машина СБУ, є загиблий та поранені - ЗМІ (фото)

В Костянтинівському районі Донецької області у вівторок на міні підірвався автомобіль зі співробітниками СБУ. Про це повідомляє "Українська правда".

Читайте такожСитуація в зоні АТО: бойовики понад 30 разів обстріляли позиції ЗСУ

За інформацією видання, 1 співробітник загинув, 4 поранені. Серед них працівники Департаменту контррозвідки.

Інформацію про подію "Українській правді" підтвердила речниця СБУ Олена Гітлянська. Справу веде військова прокуратура.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок в Києвіпідірвали машину полковника контррозвідки Максима Шаповала, який займався збором доказів російської агресії проти України, він загинув.