Українські військові на Донбасі змушені відкривати вогонь у відповідь на найзухваліші збройні провокації окупантів – Мотузяник

Українські військовослужбовці на Донбасі змушені відкривати вогонь у відповідь на найзухваліші збройні провокації окупантів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

«Ситуація в районі проведення АТО залишається напруженою. Незважаючи на досягнуті домовленості щодо перемир’я, бойовики продовжили вести вогонь з важкого озброєння по позиціях Збройних сил України, й українські військові були змушені відкривати вогонь у відповідь на найбільш зухвалі провокації противника», - зазначив він.

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Як повідомляв УНІАН, минулої доби на Донбасі окупанти 25 разів обстріляли підрозділи Збройних сил України. Двоє українських військових загинули біля села Піски на Донеччині внаслідок підриву на міні. Ще троє отримали поранення та бойові травмування.