Окупанти на Азовському морі розбирають і вивозять дачне селище до Росії - ЗМІ (відео)
18:07, 05 липня 2017Війна
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Селище належить металургійному комбінату "Азовсталь", за рік кількість дач зменшилася вдвічі.
Окупанти розбирають і вивозять дачне селище "Дончанка" на Азовському морі
Окупанти розбирають і вивозять дачне селище "Дончанка" на Азовському морі. Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Селище належить металургійному комбінату "Азовсталь". І за рік цих дач поменшало вдвічі. Замість десятка дерев'яних будинків залишилися лише фундаменти.
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Російські ЗМІ заявляють, що вони зруйновані обстрілами. Але на фото чітко видно, що споруди акуратно розібрані і вивезені. Свідки бачили, як їх знову збирають, але вже на території Росії.
Як повідомляв УНІАН, Бойовики продовжують вивозити в РФ обладнання з підприємств Донеччини та Луганщини.
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