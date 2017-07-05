Окупанти на Азовському морі розбирають і вивозять дачне селище до Росії - ЗМІ (відео)

Окупанти розбирають і вивозять дачне селище "Дончанка" на Азовському морі. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Селище належить металургійному комбінату "Азовсталь". І за рік цих дач поменшало вдвічі. Замість десятка дерев'яних будинків залишилися лише фундаменти.

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Російські ЗМІ заявляють, що вони зруйновані обстрілами. Але на фото чітко видно, що споруди акуратно розібрані і вивезені. Свідки бачили, як їх знову збирають, але вже на території Росії.

Як повідомляв УНІАН, Бойовики продовжують вивозити в РФ обладнання з підприємств Донеччини та Луганщини.