РФ постачає на окупований Донбас 500 тисяч боєприпасів щомісяця – Муженко

12:27, 07 липня 2017
Війна
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Зазначається, що обсяг поставок складає близько 5 тисяч тонн пального та 500 тисяч боєприпасів щомісяця.

фото facebook.com/ato.news

Начальник Генерального штабу ЗСУ Віктор Муженко заявляє, що РФ постачає на окупований Донбас 500 тисяч боєприпасів та 5 тисяч тонн пального щомісяця.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час спільного засідання воєнно-наукової ради ЗСУ та Національної академії наук України сьогодні в Києві.

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«Продовжується постачання з території РФ озброєння, військової техніки та пально-мастильних матеріалів», - заявив він.

«Обсяг поставок складає близько 5 тисяч тонн пального та 500 тисяч боєприпасів щомісяця», - додав Муженко.

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Теги: #Росія на Донбасі#боєприпаси на Донбас