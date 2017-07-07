РФ постачає на окупований Донбас 500 тисяч боєприпасів щомісяця – Муженко
12:27, 07 липня 2017Війна
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Зазначається, що обсяг поставок складає близько 5 тисяч тонн пального та 500 тисяч боєприпасів щомісяця.
РФ постачає на окупований Донбас 500 тисяч боєприпасів щомісяця / фото facebook.com/ato.news
Начальник Генерального штабу ЗСУ Віктор Муженко заявляє, що РФ постачає на окупований Донбас 500 тисяч боєприпасів та 5 тисяч тонн пального щомісяця.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час спільного засідання воєнно-наукової ради ЗСУ та Національної академії наук України сьогодні в Києві.
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«Продовжується постачання з території РФ озброєння, військової техніки та пально-мастильних матеріалів», - заявив він.
«Обсяг поставок складає близько 5 тисяч тонн пального та 500 тисяч боєприпасів щомісяця», - додав Муженко.
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