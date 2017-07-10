ІС: на Донбасі активізувався спецназ російського ГРУ

За оперативними даними групи «Інформаційний спротив», спостерігається різка активізація на окремих ділянках диверсійних і розвідувальних груп противника, в тому числі штатних ДРГ спецназу ГРУ ГШ ЗС РФ.

Судячи з усього, відразу на декількох ділянках командування окупантів «обкатує» «свіжі» ДРГ з військовослужбовців частин і підрозділів СпП ЗС РФ, особливо активно – на приморському напрямку і вздовж р. Сіверський Донець.

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«Застосування таких ДРГ – «традиційно» з дотриманням усіх заходів маскування та дезінформації: військовослужбовці ЗС РФ переодягнені в «збірну» військову форму (іноді носять «знаки відмінності» формувань «1-го АК ДНР» і «2-го АК ЛНР», бувають проколи – нашиваються нашивки і шеврони вже розформованих або знищених формувань), контакти з місцевим населенням і представниками інших окупаційних формувань зведені до мінімуму, організовані автономні системи матеріально-технічного постачання», – йдеться в повідомленні ІС.