Бойовики застосували заборонене озброєння в Красногорівці та Трьохізбенці

Російсько-окупаційні бандформування застосували заборонене озброєння в Красногорівці та Трьохізбенці. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці у Facebook.

"Сьогоднішній день у зоні АТО характеризується зменшенням кількості провокативних обстрілів українських позицій. Водночас противник і надалі продовжує застосовувати озброєння, яке має бути відведене від лінії розмежування", - сказано у зведенні.

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Близько опівночі бойовики випустили по позиціях сил АТО у Красногорівці, що на Маріупольському напрямку, 8 мін калібру 82 міліметри.

"О 14 та 16 годині злочинці знову били з мінометів калібру 120 та 82 міліметри по цьому селищу. Крім того, вночі бандити двічі вели вогонь з гранатометів та великокаліберних кулеметів по Павлополю" - йдеться у повідомленні.

У штабі також додали, що на Луганському напрямку зі сторони Красного Лиману бойовики також застосовували міномет калібру 82 міліметри по українських позиціях у Трьохізбенці.

"Загалом з початку доби незаконні збройні формування 6 разів порушили перемир’я", - сказано у зведенні.