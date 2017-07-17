Бойовики з БТРів били по опорних пунктах сил АТО в районі Гнутово. Один військовий поранений
Уночі найгарячіше було на Маріупольському напрямку. Там бойовики обстріляли низку позицій сил АТО.
Після денного затишшя, коли незаконні збройні формування не обстрілювали українські позиції, після 18 години ворог продовжив провокації. Про це йдеться в повідомленні прес-центру АТО на сторінці в соцмережі.
Читайте такожБойовики обстріляли житлові квартали Золотого із забороненої зброїВ прес-центрі повідомили, що, на Маріупольському напрямку з гранатометів бойовики били по опорних пунктах сил АТО у Водяному та Широкиному. З 20.40 і майже упродовж двох годин ворог із 120 та 82 міліметрових мінометів, БТРів, гранатометів та великокаліберних кулеметів обстрілював підрозділи сил АТО в районі селища Гнутово. "Приблизно у цей же час злочинці били по українських захисниках у Талаківці. Тут, внаслідок цього обстрілу, один наш військовий отримав осколкове поранення. Крім того, наприкінці доби бойовики випустили 13 мін калібру 82 міліметри по Красногорівці", - йдеться в повідомленні.
"На Луганському напрямку, ввечері, бандформування з гранатометів та стрілецької зброї обстрілювали Новозванівку, Троїцьке, Новоолександрівку та Донець", - зазначили у прес-центрі.
"Загалом, за минулу добу незаконні збройні формування 16 разів порушили перемир’я. У відповідь сили АТО 4 рази відкривали вогонь", - підсумували у прес-центрі.