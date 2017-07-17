Бойовики з БТРів били по опорних пунктах сил АТО в районі Гнутово. Один військовий поранений

Після денного затишшя, коли незаконні збройні формування не обстрілювали українські позиції, після 18 години ворог продовжив провокації. Про це йдеться в повідомленні прес-центру АТО на сторінці в соцмережі.

Читайте такожБойовики обстріляли житлові квартали Золотого із забороненої зброїВ прес-центрі повідомили, що, на Маріупольському напрямку з гранатометів бойовики били по опорних пунктах сил АТО у Водяному та Широкиному. З 20.40 і майже упродовж двох годин ворог із 120 та 82 міліметрових мінометів, БТРів, гранатометів та великокаліберних кулеметів обстрілював підрозділи сил АТО в районі селища Гнутово. "Приблизно у цей же час злочинці били по українських захисниках у Талаківці. Тут, внаслідок цього обстрілу, один наш військовий отримав осколкове поранення. Крім того, наприкінці доби бойовики випустили 13 мін калібру 82 міліметри по Красногорівці", - йдеться в повідомленні.

"На Луганському напрямку, ввечері, бандформування з гранатометів та стрілецької зброї обстрілювали Новозванівку, Троїцьке, Новоолександрівку та Донець", - зазначили у прес-центрі.

"Загалом, за минулу добу незаконні збройні формування 16 разів порушили перемир’я. У відповідь сили АТО 4 рази відкривали вогонь", - підсумували у прес-центрі.