Штаб АТО озвучив подробиці бою біля Красногорівки, внаслідок якого ЗСУ зазнали втрат

З початку доби російсько-окупаційні війська 20 разів порушили перемир’я, біля Красногорівки сили антитерористичної операції відбили напад терористів. Про це повідомляється у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 18.00.

"Сьогоднішній день у зоні АТО відзначився активізацією провокацій з боку незаконних збройних формувань фактично вздовж усієї лінії розмежування. Всупереч усім домовленостям, бойовики не лише застосовували заборонене озброєння, а й намагались прорвати оборону сил АТО", - зазначили у штабі.

Найгарячіше було на Маріупольському напрямку.

Читайте також"Противник сідає на броню й нахабно йде в наступ": волонтер розповів подробиці нічних боїв у Красногорівці

"Починаючи з 1 години ночі і майже до 8 ранку, бандформування зі сторони Старомихайлівки вели вогонь по наших опорних пунктах поблизу Красногорівки із артилерії калібру 122 міліметри, мінометів калібру 120 та 82 міліметри, гранатометів та великокаліберних кулеметів. Близько 4 ранку противник, посиливши вогневий натиск, випустив по позиціях сил АТО із переносної реактивної пускової установки "Град-П" 10 снарядів та застосував танк. У цей же час, під вогневим прикриттям, близько 20 бойовиків наблизились до наших позицій. Зав’язався бій, в ході якого бійці АТО застосували гранатомети та стрілецьку зброю і вмілими діями змусили злочинців відступити. На жаль, під час цього бойового зіткнення, троє наших військових загинули, семеро отримали поранення, а один боєць потрапив у полон бойовиків", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що цієї ночі бойовики з танку били по будинках мирних мешканців Красногорівки.

На Донецькому напрямку близько 1.00 внаслідок обстрілу ворожим снайпером опорного пункту Збройних сил України поблизу Новгородського загинув ще один український військовий. Крім того, бандити з гранатометів і стрілецької зброї вели вогонь по околицях Авдіївки, шахті "Бутівка", а з мінометів різних калібрів били по Невельському та Новгородському.

На Луганському напрямку з опівночі під вогнем ворожих гранатометів і стрілецької зброї опинились позиції ЗСУ у Трьохізбенці, Новоолександрівці, Новозванівці та Донці. А о 15.00 ворог двічі бив з мінометів калібру 82 міліметри по Кримському.

"Збройні сили України 9 разів відкривали вогонь у відповідь, використовуючи, в основному, стрілецьку зброю і гранатомети", - додали у штабі.