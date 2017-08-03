На Луганщині внаслідок обстрілу бойовиків поранений 70-річний чоловік - поліція

У районі с. Новоалександрівка Попаснянського району під час обстрілу зі сторони тимчасово непідконтрольної українській владі території поранення отримав 70-річний чоловік.

Про це УНІАН повідомили у відділі комунікації поліції Луганської області.

Правоохоронці поінформували, що сьогодні до Попаснянського відділу поліції надійшло повідомлення «працівників центру контролю та координації припинення вогню наглядової місії АТО про те, що під час інспектування території в районі с. Новоалександрівка вони виявили та надали допомогу 70-річному чоловіку, який отримав поранення внаслідок обстрілу бойовиків», але від госпіталізації чоловік відмовився.

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Слідчими Попаснянського відділу поліції вирішується питання щодо внесення відомостей за даним фактом до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258 КК України «Терористичний акт».