Загострення в АТО: бойовики 31 раз порушили перемир’я, восьмеро військових поранені

Вже декілька днів поспіль, на підступах до Авдіївки, практично не припиняються обстріли позицій Збройних Сил України. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО в Facebook.

Так, вчора, з 18:00 і до опівночі російсько-окупаційні угруповання, фактично безперервно били по укріпленнях у районі промзони. Тут, окрім використання гранатометів, великокаліберних кулеметів, бойовики випустили щонайменше 10 мін калібру 120 міліметрів та 19 мін калібру 82 міліметри.

На кожен обстріл противника сили АТО відповідали щільним вогнем, який приборкував вогневі засоби противника. Крім того, на Донецькому напрямку, наприкінці доби, під вогнем опинились позиції неподалік Кам’янки та Луганського. А в результаті мінометного обстрілу українських укріплень у районі Верхньоторецького п’ятеро бійців отримали поранення.

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На Маріупольському напрямку активність бойовиків фіксувалась неподалік Мар’їнки. Тут злочинці двічі застосовували міномети різних калібрів. А внаслідок гранатометного обстрілу опорного пункту на підступах до Водяного ще один український воїн отримав поранення.

"Загалом, за минулу добу незаконні збройні формування 31 раз порушили перемир’я. Восьмеро наших військових отримали поранення. Варто додати, що незважаючи на зростаючу активізацію бандформувань, використання злочинцями озброєння, калібр якого перевищує 100 міліметрів, Збройні Сили України суворо дотримуються Мінських угод", - додали у відомстві.

Раніше повідомлялося, що в зоні АТО активізувались ДРГ бойовиків по всій лінії зіткнення.