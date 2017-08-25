Бойовики порушили "шкільне перемир'я" відразу, як тільки воно почалося

Бойовики на Донбасі почали порушувати "шкільне перемир'я" одразу, як воно набуло чинності, йдеться в заяві української сторони СЦКК, розміщеній на сайті Міноборони.

Читайте такожЗавершився ремонт водоводу "Горлівка-Торецьк", який був пошкоджений у лютому внаслідок бойових дійВ повідомленні зазначається, що підрозділи АТО підтримують запроваджений тристоронньою контактною групою режим "шкільного перемир'я" по всій лінії розмежування сторін на Донбасі, який встановлено з 00 годин 25 серпня.

У свою чергу, бойовики почали обстріли ще до опівночі і продовжили після.

За даними української сторони СЦКК, вже на другій хвилині встановлення "шкільного перемир'я" бойовики обстріляли зі стрілецької зброї та крупнокаліберних кулеметів позиції сил АТО в районі селища Талаківка.

"З 00.30 по 00.45 годин 25 серпня, вдруге порушивши режим тиші, бойовики обстріляли будинки мирних мешканців у селищі Зайцеве. Ніхто з місцевих мешканців не постраждав", - зазначається в повідомленні.

"ЗС України на провокації не піддалися, вогонь у відповідь не відкривали", - підкреслює українська сторона СЦКК.

Як повідомляв УНІАН, 23 серпня лідери держав "нормандського формату" висловили підтримку режиму припинення вогню з нагоди початку навчального року, "шкільне перемир'я" мало почати діяти з 00:00 25 серпня.