"Відпрацьовують сценарій вторгнення": журналіст пояснив пересування російської техніки біля кордонів України

Переміщення й концентрація російських військ біля кордонів з Україною пов'язані з постійною ротацією й навчаннями з метою відпрацювання сценарію вторгнення до України; в Росії зробили висновки з подій 2014 року і у випадку "відповідної політичної обстановки" мають намір діяти швидше. Про це заявив військовий експерт, журналіст Юрій Бутусов, передає Обозреватель.

Коментуючи інформацію журналіста Андрія Цаплієнка про небачене пересування військової техніки у бік України, Бутусов зауважив: "Я думаю, що рухи можуть бути пов'язані з тим, що російські війська проводять ротацію і навчання на кордоні з Україною, відпрацьовують сценарій вторгнення".

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За його словами, армія є "інструментом впливу", і "повинна бути постійно готовою до певних ситуацій". "Наприклад, вони відпрацьовують варіант протидії українським дій, варіант певних наступальних дій проти України. Для цього вони постійно піднімають частини за тривогою й відпрацьовують певні сценарії". "У них є сценарій наступу на Донбасі, і я думаю, не тільки на Донбасі, але, судячи з концентрації угруповання, ще й на Харківську область", - додав експерт.

У цьому контексті Бутусов нагадав про події, що передували війні в Грузії 2008 року. "За рік до цього Росія провела навчання "Кавказький рубіж" з відпрацювання зосередження військ на кордоні з Грузією. Коли почалася війна, у них був відпрацьований план, і низка підрозділів цю завдання виконували. Тому вони змогли досить швидко організувати вторгнення".

На думку експерта, в Кремлі зробили висновки з подій 2014 року. У РФ провели реформу армії, яка націлена на те, щоб "як тільки буде відповідна політична обстановка", "вторгнення до України здійснювалося в як можна більш короткі терміни".

Водночас Бутусов заявив, що сьогодні не бачить передумов для великої наступальної операції Росії. "Підрозділи регулярної російської армії перебувають на території України й беруть участь у бойових діях. Тому прогрес у них відбувається постійно: підрозділи заходять і виходять з України. Але основна активність все-таки пов'язана з навчаннями в Білорусі. Це теж на кордоні з Україною. Я стежу за ситуацією, але поки ставлюся до цього без особливої уваги", - зізнався він.

Раніше журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що в Росії зафіксували небачений рух військової техніки у сторону України. "Але на цих свіжих фото - військова техніка, яка чомусь рухається не в Білорусь (де пройдуть навчання "Захід-2017" - УНІАН.), а зовсім в іншу сторону. У сторону України. Воронезька область, Краснодар і Крим", - йшлося у повідомленні журналіста.