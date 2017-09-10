Бойовики на Донбасі два десятки разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ - штаб
У штабу повідомляють, що серед наших бійців втрат немає.
За добу на Донбасі контрольовані Росією бойовики 20 разів обстріляли позиції Збройних Сил України, загиблих серед українських військових немає.
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у зведенні станом на 18.00.
«Сьогодні у районі проведення АТО російсько-окупаційні угруповання продовжили активні обстріли позицій української армії в основному на Приморському та Донецькому напрямках», - йдеться у повідомленні.
Зокрема, з опівночі бойовики 5 разів зі стрілецької зброї відкривали вогонь по українських опорних пунктах у районі Авдіївської промзони. З озброєння бойових машин піхоти, гранатометів та великокаліберних кулеметів ворог 4 рази бив по українських укріпленнях на околицях Зайцевого.
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Також на Приморському напрямку епіцентром вогневої активності бойовиків залишається селище Водяне. Тут проросійські бойовики 4 рази застосовували гранатомети різних видів і один раз – великокаліберний кулемет. Також сьогодні під ворожим вогнем опинились позиції сил АТО біля Талаківки, Лебединського та Старогнатівки.
На Луганському напрямку противник випустив 3 міни калібру 82 міліметри по опорних пунктах сил АТО поблизу Новотошківського.
«Враховуючи, що частина обстрілів наших позицій становила пряму загрозу життю українських військових, підрозділи сил АТО кілька разів відкривали вогонь у відповідь. Від початку доби втрат серед наших захисників немає», - зазначили у штабі.