Бойовики на Донбасі два десятки разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ - штаб

За добу на Донбасі контрольовані Росією бойовики 20 разів обстріляли позиції Збройних Сил України, загиблих серед українських військових немає.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у зведенні станом на 18.00.

«Сьогодні у районі проведення АТО російсько-окупаційні угруповання продовжили активні обстріли позицій української армії в основному на Приморському та Донецькому напрямках», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, з опівночі бойовики 5 разів зі стрілецької зброї відкривали вогонь по українських опорних пунктах у районі Авдіївської промзони. З озброєння бойових машин піхоти, гранатометів та великокаліберних кулеметів ворог 4 рази бив по українських укріпленнях на околицях Зайцевого.

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Також на Приморському напрямку епіцентром вогневої активності бойовиків залишається селище Водяне. Тут проросійські бойовики 4 рази застосовували гранатомети різних видів і один раз – великокаліберний кулемет. Також сьогодні під ворожим вогнем опинились позиції сил АТО біля Талаківки, Лебединського та Старогнатівки.

На Луганському напрямку противник випустив 3 міни калібру 82 міліметри по опорних пунктах сил АТО поблизу Новотошківського.

«Враховуючи, що частина обстрілів наших позицій становила пряму загрозу життю українських військових, підрозділи сил АТО кілька разів відкривали вогонь у відповідь. Від початку доби втрат серед наших захисників немає», - зазначили у штабі.