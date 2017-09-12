Бойовики обстріляли опорний пункт сил АТО біля Кримського, поранено двох військових

Сьогодні в зоні проведення антитерористичної операції було поранено двох українських військовослужбовців. Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО на сторінці у Facebook.

Зазначається, що після вчорашніх майже трьох десятків обстрілів українських позицій з різних видів гранатометів та мінометів сьогодні бойовики суттєво зменшили свою активність.

Так, від опівночі в районі проведення АТО зафіксовано 4 факти відкриття вогню з боку противника. З них один обстріл характеризується як неприцільний.

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"Водночас навіть незначна активність ворога призвела до поранень наших бійців. Так, близько 7 ранку під час обстрілу опорного пункту сил АТО з гранатомету біля Кримського два військовослужбовці української армії отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

Крім того, зазначається, що на Донецькому напрямку противник двічі бив з великокаліберних кулеметів по укріпленнях в Авдіївській промзоні. А на Приморському напрямку зі стрілецької зброї російські найманці неприцільно обстріляли укріплення сил АТО на околицях Талаківки.

Як відомо, бойовики зібрались обстріляти Донецьк і звинуватити в цьому ЗСУ.