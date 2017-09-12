Бойовики зібрались обстріляти Донецьк і звинуватити в цьому ЗСУ - розвідка

Бойовики планують здійснити обстріл околиць Донецька і звинуватити в цьому військовослужбовців Збройних сил України. Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України у Facebook щодо обстановки на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей з 4 по 11 вересня.

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У розвідці наголосили, що командування російських окупаційних військ здійснює підготовку до чергової провокації з метою звинувачення сил АТО у порушенні Мінських домовленостей.

"Окупанти планують здійснити обстріл околиць Донецька і звинуватити у цьому військовослужбовців Збройних сил України. У рамках підготовки таких дій у Петровському районі Донецька спостерігається посилення та збільшення кількості патрулів так званих "силових структур ДНР", особливо під час комендантської години", - наголосили розвідники.

Основним завданням "патрулювання" є затримання можливих свідків переміщення мінометів та артилерійських систем противника в бік Мар’їнки, які будуть задіяні у ході запланованих провокацій, йдеться в повідомленні.