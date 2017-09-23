На Луганщині в результаті обстрілу бойовиків загинув український військовий

З опівночі у зоні проведення антитерористичної операції окупанти лише двічі обстріляли опорні пункти Збройних сил України, один український військовий загинув.

Як повідомляється у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 18.00, від початку доби активність російсько-окупаційних угруповань була мінімальною.

З опівночі зафіксовано два обстріли позицій українських військових. З них одна вогнева провокація призвела до втрати серед захисників.

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«Так, близько 4 ранку ворог відкрив вогонь зі стрілецької зброї поблизу Новоолександрівки, що на Луганському напрямку. Наші військові симетрично відповіли ворогу. У результаті цього протистояння отримав смертельне кульове поранення один український воїн», - повідомили у штабі.

Крім того, на Маріупольському напрямку майже о 13.00 окупанти застосовували великокаліберний кулемет. Військовослужбовці сил АТО вогнем у відповідь жорстко примусили ворога дотримуватись режиму тиші.