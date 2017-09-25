На Донбасі бойовики 22 рази обстріляли сили АТО, двох військових поранено

На Донбасі за минулу добу незаконні збройні формування 22 рази порушили перемир’я. Під час 18 обстрілів, коли виникала загроза життю військових, сили АТО відривали вогонь у відповідь. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО в Facebook.

Унаслідок бойових дій двоє українських бійців отримали поранення. Втрати ворога уточнюються.

"Ввечері і вночі у районі проведення АТО знову було не спокійно. Російсько-окупаційні угруповання не припиняли обстріли наших позицій на усіх напрямках, проте минулої доби ворог не застосовував мінометів та іншого важкого озброєння. Так, найбільша активність бойовиків була на Приморському напрямку. Наприкінці доби загарбники двічі з гранатометів і великокаліберних кулеметів били по укріпленнях української армії поблизу Водяного та Гнутового", - йдеться у повідомленні.

На Донецькому напрямку з цієї ж зброї окупанти двічі відкривали вогонь на підступах до Світлодарська. А у районі Авдіївки та шахти Бутівка працювали ворожі великокаліберні кулемети.

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За уточненими даними, на Луганському напрямку близько 17:00 бойовики розпочали обстріл з гранатомету і стрілецької зброї опорного пункту сил АТО біля Новозванівки.

"Наші військові жорстко відповіли ворогу. На жаль, у результаті цього протистояння отримав поранення один український захисник. Постраждалого одразу було госпіталізовано. Зараз стан його здоров’я – задовільний. Крім того, на цьому ж напрямку бойовики застосовували гранатомети неподалік Кримського, Донця і Валуйського", - додали у відомстві.

Раніше бойовики обстріляли житлові квартали Зайцевого та Гранітного.