ЗМІ: На Чернігівщині помітили неопізнані безпілотники над складами з боєприпасами (відео)

Поліцейські Чернігівщини підтвердили інформацію про неопізнані безпілотники над Ічнянськими складами. При чому вартові їх помічають вдруге за останній час.

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У понеділок літальний апарат пролетів над військовою частиною на відстані 250-300 метрів. Його намагалися збити. Стріляли із автомата, але не влучили. Помітили лише, що безпілотник полетів у бік одного з сіл.

Вчора увечері все повторилося. На місце викликали поліцію, працюють співробітники служби безпеки.