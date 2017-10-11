ЗМІ: На Чернігівщині помітили неопізнані безпілотники над складами з боєприпасами (відео)
15:08, 11 жовтня 2017Війна
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На місце викликали поліцію, працюють співробітники служби безпеки.
"Загроза з повітря" / скріншот
Поліцейські Чернігівщини підтвердили інформацію про неопізнані безпілотники над Ічнянськими складами. При чому вартові їх помічають вдруге за останній час.
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У понеділок літальний апарат пролетів над військовою частиною на відстані 250-300 метрів. Його намагалися збити. Стріляли із автомата, але не влучили. Помітили лише, що безпілотник полетів у бік одного з сіл.
Вчора увечері все повторилося. На місце викликали поліцію, працюють співробітники служби безпеки.
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