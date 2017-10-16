На Луганщині бойовик застрелив вагітну жінку (відео)

13:44, 16 жовтня 2017
Війна
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Російські військовослужбовці продовжують здійснювати тяжкі злочини проти цивільного населення.

Жінка перебувала на четвертому місяці вагітності / espreso.tv

За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, на Луганщині бойовик застрелив вагітну жінку. Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко.

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«На тимчасово окупованих територіях російські військовослужбовці продовжують скоювати тяжкі злочини щодо цивільного населення. Цими вихідними у Брянці Луганської області офіцер одного з підрозділів так званої 7-ї окремої мотострілецької бригади 2-го армійського корпусу застрелив жінку, яка перебувала на четвертому місяці вагітності», - зазначив Лисенко.

Раніше УНІАН повідомляв, що бойовики застрелили українського військового поблизу Луганського.

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