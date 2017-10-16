На Луганщині бойовик застрелив вагітну жінку (відео)

За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, на Луганщині бойовик застрелив вагітну жінку. Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко.

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«На тимчасово окупованих територіях російські військовослужбовці продовжують скоювати тяжкі злочини щодо цивільного населення. Цими вихідними у Брянці Луганської області офіцер одного з підрозділів так званої 7-ї окремої мотострілецької бригади 2-го армійського корпусу застрелив жінку, яка перебувала на четвертому місяці вагітності», - зазначив Лисенко.

Раніше УНІАН повідомляв, що бойовики застрелили українського військового поблизу Луганського.