Сьогодні бойовики 9 разів обстріляли позиції українських військових з гранатометів і БМП – штаб АТО

Від початку доби незаконні збройні формування на Донбасі 9 разів обстріляли позиції українських військових з гранатометів і БМП на Донецькому та Луганському напрямках.

Як повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook, найгарячіше було неподалік Авдіївки.

«Тут бойовики тричі обстрілювали наші укріплення з різних видів гранатометів, озброєння БПМ та стрілецької зброї. Там само, близько 16 години ворог випустив 12 мін калібру 120 міліметрів. Також сьогодні під вогонь стрілецької зброї окупантів потрапили укріплення сил АТО біля шахти Бутівка, Верхньоторецького, Кам’янки», - йдеться у повідомленні.

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Всього на Донецькому напрямку зафіксовано 6 випадків порушення перемир’я.

На Луганському напрямку бойовики упродовж майже 30 хвилин випустили 39 мін калібру 82 мм, били з протитанкового гранатомету і озброєння БМП на підступах до Троїцького.

На Приморському напрямку бойовики двічі обстрілювали із піхотного озброєння опорні пункти сил АТО неподалік Гнутового.

Водночас у штабі зазначають, що загалом у районі проведення АТО обстановка залишалась напруженою, проте контрольованою Збройними силами України. Під час більшості обстрілів військові сил АТО зупиняли активність бойовиків, при цьому втрат серед урядових військ не зафіксован