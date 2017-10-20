Доба в АТО: бойовики 15 разів обстріляли військових з кулеметів і гранатометів
У цілому російсько-окупаційні угруповання зменшили кількість обстрілів, проте й надалі основна активність ворога фіксується на Донецькому напрямку.
Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 15 разів порушили режим тиші. Унаслідок бойових дій втрат серед військовослужбовців сил АТО немає, передає прес-центр АТО в Facebook.
Так, увечері бойовики двічі упродовж декількох годин били з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по укріпленнях українських військ неподалік шахти Бутівка. Починаючи з 19 години і майже до опівночі противник із зрізних видів гранатометів та кулеметів обстрілював оборонців Авдіївки. З цієї ж зброї окупанти вели вогонь у районі Верхньоторецького.
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"На Приморському напрямку проросійські найманці, увечері двічі застосовували автоматичні і протитанкові гранатомети на підступах до Водяного. Також під ворожим вогнем з великокаліберних кулеметів опинились захисники Гнутового", - додали у відомстві.
На Луганському напрямку зафіксований лише один обстріл. Близько 20 години бойовики били з гранатомету і стрілецької зброї по опорних пунктах української армії біля Щастя.
Як відомо, в зоні АТО бойовики вдвічі збільшили кількість обстрілів у період з 15-17 жовтня.