Доба в АТО: бойовики 15 разів обстріляли військових з кулеметів і гранатометів

Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 15 разів порушили режим тиші. Унаслідок бойових дій втрат серед військовослужбовців сил АТО немає, передає прес-центр АТО в Facebook.

Так, увечері бойовики двічі упродовж декількох годин били з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по укріпленнях українських військ неподалік шахти Бутівка. Починаючи з 19 години і майже до опівночі противник із зрізних видів гранатометів та кулеметів обстрілював оборонців Авдіївки. З цієї ж зброї окупанти вели вогонь у районі Верхньоторецького.

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"На Приморському напрямку проросійські найманці, увечері двічі застосовували автоматичні і протитанкові гранатомети на підступах до Водяного. Також під ворожим вогнем з великокаліберних кулеметів опинились захисники Гнутового", - додали у відомстві.

На Луганському напрямку зафіксований лише один обстріл. Близько 20 години бойовики били з гранатомету і стрілецької зброї по опорних пунктах української армії біля Щастя.

Як відомо, в зоні АТО бойовики вдвічі збільшили кількість обстрілів у період з 15-17 жовтня.