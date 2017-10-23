Спецслужби викрили в зоні АТО агентурну мережу бойовиків "ДНР" (фото, відео)

Служба безпеки України спільно з військовою контррозвідкою викрили в районі проведення Антитерористичної операції агентурну мережу невизнаної «ДНР». Про це повідомляє прес-центр СБУ.

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«Співробітники військової контррозвідки та Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях викрили у районі проведення АТО агентурну мережу так званого «Розвідувального управління Республіканської гвардії «ДНР», - йдеться у повідомленні.

За інформацією СБУ, одна із жительок Донецької області отримала завдання від представників «ДНР» збирати таємну інформацію в одній з військових частин біля лінії розмежування.

«Жінка встановила контакти з військовослужбовцями та пропонувала за гроші передавати документи та дані про місця дислокації підрозділів Збройних Сил України. Терористи планували використати отримані відомості для диверсійних акцій та коригування вогневих ударів по українських позиціях», - зазначили в СБУ.

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Встановлено, що куратором жінки був «розвідник ДНР» з позивним «Циган», якому вона вже зуміла передала кілька «другорядних документів». Їх обох оперативники затримали під час спроби передати документи з грифом «таємно».

«Після отримання інформації про можливість «заволодіти» документом з грифом «таємно» терорист вирішив особисто перейти лінію розмежування. Оперативники СБУ затримали «Цигана» та інформаторку під час передачі даних на підконтрольній українській владі території. «Цигану» оголошену підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України, та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Стосовно інформаторки відбуваються відповідні процесуальні дії», - додали в прес-центрі.