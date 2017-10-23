Бойовики не пустили спостерігачів ОБСЄ в Сєдове, назвавши селище "закритим"

Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявляє, що контрольовані Росією бойовики не пропустили спостерігачів до селища Сєдове, пославшись, що це «закрита територія».

Про це йдеться у звіті місії за вихідні, опублікованому сьогодні на сайті ОБСЄ.

«22 жовтня на блокпосту біля північно-західної околиці контрольованого «ДНР» селища Сєдове (за 106 км на південь від Донецька), озброєні чоловіки зупинили СММ та відмовили місії у подальшому русі по дорозі в напрямку до Сєдового. Вони сказали агресивним тоном, що Сєдове є «закритим селищем» і що СММ повинна отримати письмовий дозвіл від керівництва озброєних чоловіків, аби наблизитися та отримати доступ до селища», - йдеться у звіті.

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Окремо сказано, що 21 жовтня на місці зберігання важкого озброєння, озброєний член «ДНР» завадив СММ відвідати військовий об'єкт, посилаючись на накази своїх керівників. СММ повідомила про цей інцидент Спільний центр з контролю та координації.

Як повідомляв УНІАН раніше, Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявляє, що на вихідних зафіксувала понад 200 вибухів у Донецькій і Луганській областях.