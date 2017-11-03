Російський найманець зізнався у розпалюванні РФ війни на Донбасі й підготовці бойовиків у таборах - журналіст (фото, відео)

Російський бойовик Євген Мазепін, який в 2014 році воював на Донбасі на боці терористів "ЛДНР", дав інтерв'ю одному з ресурсів бойовиків. У ньому росіянин визнає два важливих факти, пише у своєму блозі журналіст Денис Казанський.

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Перший - російські бойовики приїжджали на Донбас і брали участь в антиукраїнських акціях ще взимку, до перемоги Майдану, коли Янукович ще був президентом.

"Тепер же ми отримали чергове свідчення того, що росіяни активно включились в події ще в період Майдану. Навіть коли в Україні ще був "легітимний і живий" Янукович. Це означає, що росіянам вигідно було не погасити політичний конфлікт, а навпаки — максимально розгойдати ситуацію. Довести конфлікт до максимального напруження", - наголосив журналіст.

Такі ж факти участі росіян у заворушеннях були зафіксовані і в Донецьку. Казанський показав відео з мітингу, де якийсь росіянин зізнався, що атрибутика й прапори в Донецьк доставлялися з Росії:

Другий факт: у своєму інтерв'ю Мазепін визнає, що в Росії існували військові табори підготовки бойовиків "ЛДНР". Такі факти були відомі й раніше, зазначив Казанський. Ми знаємо, що такі табори були в Ростовській області, а також у Підмосков'ї. Тепер же Мазепін розповів, що військовий табір також був у Воронезькій області.

Як раніше повідомляв Казанський, зараз на підконтрольній Києву частині Донбасу створюються всі передумови для нового антиукраїнського путчу.