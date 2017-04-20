На Донбасі назріває сепаратистський реванш - журналіст

Зараз на підконтрольній Києву частині Донбасу створюються всі передумови для нового антиукраїнського путчу. Про це пише журналіст Денис Казанський, передає Тиждень.

За його словами, економічна ситуація в Донецькій та Луганській областях, як і раніше, складна. Позначається близькість фронту, а також розрив старих економічних зв’язків. За його словами, на українському Донбасі накопичився величезний масив проблем, які потрібно вирішувати.

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Журналіст звертає увагу, що ще більш гнітюча ситуація склалася в політичній сфері. "Через три роки після початку війни при владі на місцях залишилися здебільшого ті самі люди, які навесні 2014-го робили все, щоб роздмухати військові дії. Організатори антиукраїнських мітингів і незаконного референдуму 11 травня, підбурювачі масових заворушень, спонсори "ополчення" досі сидять на своїх місцях, у кріслах депутатів та мерів. Голови Сєверодонецька, Рубіжного, Дружківки, Маріуполя, Курахового, Добропілля, які співпрацювали з бойовиками, зараз не мають проблем з українським законодавством. Понад те, робляться спроби повернути у владу тих сепаратистів і колаборантів, які після вигнання бойовиків деякий час сиділи тихо, а тепер вирішили, що минуло достатньо часу й можна більше не ховатися", - йдеться у повідомленні.

Очевидним є те, пише Казанський, що влада неодмінно має звернути увагу на ці тривожні сигнали. Адже зараз на Донбасі створюються всі передумови для нового антиукраїнського путчу. У разі нової політичної кризи люди, які раніше вже вчинили державну зраду, переконаний журналіст, без зволікання зроблять це знову.