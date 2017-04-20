На Донбасі назріває сепаратистський реванш - журналіст
Очевидним є те, пише журналіст, що влада неодмінно має звернути увагу на тривожні сигнали.
Зараз на підконтрольній Києву частині Донбасу створюються всі передумови для нового антиукраїнського путчу. Про це пише журналіст Денис Казанський, передає Тиждень.
За його словами, економічна ситуація в Донецькій та Луганській областях, як і раніше, складна. Позначається близькість фронту, а також розрив старих економічних зв’язків. За його словами, на українському Донбасі накопичився величезний масив проблем, які потрібно вирішувати.
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Журналіст звертає увагу, що ще більш гнітюча ситуація склалася в політичній сфері. "Через три роки після початку війни при владі на місцях залишилися здебільшого ті самі люди, які навесні 2014-го робили все, щоб роздмухати військові дії. Організатори антиукраїнських мітингів і незаконного референдуму 11 травня, підбурювачі масових заворушень, спонсори "ополчення" досі сидять на своїх місцях, у кріслах депутатів та мерів. Голови Сєверодонецька, Рубіжного, Дружківки, Маріуполя, Курахового, Добропілля, які співпрацювали з бойовиками, зараз не мають проблем з українським законодавством. Понад те, робляться спроби повернути у владу тих сепаратистів і колаборантів, які після вигнання бойовиків деякий час сиділи тихо, а тепер вирішили, що минуло достатньо часу й можна більше не ховатися", - йдеться у повідомленні.
Очевидним є те, пише Казанський, що влада неодмінно має звернути увагу на ці тривожні сигнали. Адже зараз на Донбасі створюються всі передумови для нового антиукраїнського путчу. У разі нової політичної кризи люди, які раніше вже вчинили державну зраду, переконаний журналіст, без зволікання зроблять це знову.