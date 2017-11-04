Бойовики 29 разів відкривали вогонь, українські бійці жорстко примушували ворога до миру - штаб АТО

У зоні проведення АТО наприкінці минулої доби обстановка була напруженою, проте повністю контрольованою українською армією. Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО у Facebook.

Ворог активізував вогневі провокації фактично вздовж усієї лінії розмежування. Загалом від початку доби російсько-окупаційні угруповання 29 разів порушили перемир’я.

"Сили АТО 17 разів, переважаючим вогнем, жорстко примушували ворога до миру. Унаслідок бойових дій троє наших військових отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

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Так, найбільш гаряче було на Донецькому напрямку. Майже з 18 години і до опівночі бойовики били з гранатометів та кулеметів по оборонцях Авдіївки. Українські воїни жорстко відповідали противнику. У результаті цього протистояння, близько 19 години отримав поранення один наш військовослужбовець.

Також, під вогонь піхотного озброєння окупантів, увечері потрапили наші опорні пункти біля Пісків, Зайцевого, шахти Бутівка та двічі неподалік Луганського. А у районі Троїцького ворог застосовував міномети калібру 120 міліметрів.

На Луганському напрямку, неподалік Новоолександрівки, унаслідок обстрілу бойовиків з великокаліберного кулемету отримав поранення ще один військовослужбовець сил АТО.

Крім того, з мінометів калібру 82 міліметри окупанти били на підступах до Трьохізбенки. А увесь спектр піхотного озброєння застосовували біля Станиці Луганської, Новозванівки, Валуйського.

На Приморському напрямку, увечері під вогнем проросійських найманців опинилися українські укріплення на околицях Талаківки і Тарамчука.

Як повідомляв УНІАН раніше, президент України Петро Порошенко підписав указ №351/2017 про створення військово-цивільної адміністрації сіл Шпирокине та Бердянське Волноваського району Донецької області. Відповідний документ оприлюднено на офіційному сайті глави держави. «На виконання закону України «Про військово-цивільні адміністрації» постановляю утворити військово-цивільну адміністрацію сіл Широкине та Бердянське Волноваського району Донецької області. Керівникові Антитерористичного центру при Службі безпеки України, голові Донецької обласної державної адміністрації здійснити відповідно до закону України «Про військово-цивільні адміністрації» заходи, пов'язані з утворенням військово-цивільної адміністрації, зазначеної у статті 1 цього указу», - йдеться у документі.