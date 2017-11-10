Донбасу через військовий конфлікт, який не припиняється, загрожує хімічна катастрофа - ООН

Україна ризикує зіткнутися з новими погрозами хімічної катастрофи й забруднення води в результаті ескалації конфлікту поблизу об'єктів водопостачання на Донбасі. Про це заявили спеціальні доповідачі ООН Баскут Тунчак і Лео Хеллер.

"Ми стурбовані недавніми повідомленнями про артилерійські обстріли в регіоні поряд з водними установками, що містять хлорний газ та інші небезпечні хімічні речовини", - заявили експерти, звернувши увагу на можливі "спустошливі наслідки", якими загрожує пошкодження контейнерів з хімікатами для населення і навколишнього середовища.

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Представники ООН підкреслюють, що використання будь-якого токсичного хімічного речовини, включаючи хлор, знаходиться під забороною згідно з конвенцією про заборону хімічної зброї".

Як повідомляв УНІАН, гідрогіолог розповів, що закриття вугільних шахт на Донбасі загрожує масштабною екологічною катастрофою.