Експерт пояснив, чому Путіну доведеться піти з Донбасу

Росія буде змушена вивести війська з Донбасу, правда, доти, поки Володимира Путіна не примусять до цього, від Кремля можна чекати будь-яких дій, включаючи ескалацію конфлікту.

Про це заявив головний редактор сайту "Інформаційний спротив", військовий оглядач Юрій Карін, коментуючи підсумки третьої зустрічі представника Держдепартаменту США щодо України Курта Волкера і помічника президента РФ Владислава Суркова, передає "Апостроф".

За його словами, Путіна влаштовувало б перетворення Донбасу на зону замороженого конфлікту шляхом розміщення там російських "миротворців" або контингентів країн-сателітів за нинішньої лінії розмежування.

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"Це найбільш комфортний варіант для окупанта. Тому що в разі реалізації пропозицій пулу українських союзників Кремлю доведеться у поспіху виводити "ихтамнетов" і весь заржавілий мотлох, щоб не залишати доказів для майбутніх міжнародних судових прецедентів", - зазначив Карін.

Експерт наголосив, що дуже велику ставку в Москві робили на північнокорейську проблему. За логікою речей, США, звісно, в першу чергу стурбовані можливістю завдання КНДР ядерного удару по території Штатів або союзників, а питання України відсунуте на більш дальні позиції і має менш важливе значення, вважає Карін. Але ставка не зіграла. Союзника Путіна примусять до миру, але в коаліції з Піднебесною, додав експерт.

"Під санкційним і дипломатичним тиском росіянам доведеться піти з Донбасу. Але до моменту, поки домовляться, від Росії можна чекати будь-яких неадекватних кроків – ескалації конфлікту (після президентських виборів) і так далі", - підсумував він.

Раніше заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юрій Гримчак заявив, що Російська Федерація може піти з Донбасу найближчим часом.