У МінТОТ вважають, що Росія може залишити все й піти з Донбасу

Нинішня ситуація може змусити Росію за власною ініціативою залишити Донбас. Про це в ефірі одного з українських телеканалів заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юрій Гримчак.

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"На сьогодні ми вважаємо, що сама ситуація підштовхне Росію до того, щоб вийти звідти з військами. Є об'єктивні дані... Так само, як вони вийшли з НДР, Угорщини, Чехословаччини, кинувши все", - зазначив чиновник.

За словами Гримчака, це може статися в той момент, коли власні внутрішні проблеми у Росії будуть набагато важливішими, ніж те, що відбувається за кордоном.

Раніше заступник глави Адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв заявив, що Росія реалізує на окупованому Донбасі "придністровський сценарій", однак у припиненні військових дій не зацікавлена.